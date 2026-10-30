Російські війська атакували підприємство у Чернігові, спалахнула пожежа

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30 жовтня російські війська завдали удару по одному з підприємств Чернігова. Унаслідок атаки на його території загорівся транспортний засіб.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Чернігівської міської ради.

«За уточненою інформацією, ворог завдав удару по підприємству на території Чернігова, внаслідок чого загорівся транспортний засіб», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Джерело: Пресслужба Чернігівської міської ради

Нагадаємо, російський удар по Чернігову забрав життя 15-річної гімнастки.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Російські війська в ніч проти 26 жовтня обстріляли приватне підприємство та склад на Чернігівщині. Унаслідок атаки виникли пожежі, двоє людей постраждали.

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