Російські війська атакували підприємство у Чернігові, спалахнула пожежа
30 жовтня російські війська завдали удару по одному з підприємств Чернігова. Унаслідок атаки на його території загорівся транспортний засіб.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Чернігівської міської ради.
«За уточненою інформацією, ворог завдав удару по підприємству на території Чернігова, внаслідок чого загорівся транспортний засіб», — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Джерело: Пресслужба Чернігівської міської ради
Нагадаємо, російський удар по Чернігову забрав життя 15-річної гімнастки.
На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.
Російські війська в ніч проти 26 жовтня обстріляли приватне підприємство та склад на Чернігівщині. Унаслідок атаки виникли пожежі, двоє людей постраждали.