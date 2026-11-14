Російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий і 13 поранених

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Упродовж дня 14 листопада російська армія завдала майже 30 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та ракети, внаслідок атак одна людина загинула, ще 13 дістали поранення.

Зазначається, що у Павлограді через атаку пошкоджені багатоквартирні будинки та заклади освіти. Одна людина загинула. 8 людей, серед яких 7-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих лікуватимуться вдома.

На Нікопольщині під ворожої атаки потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктура, автівки. Постраждали чоловіки 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони лікуються амбулаторно.

У Миколаївській громаді Синельниківського району після російської атаки сталася пожежа. На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді.

Про це в Телеграмі повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Нагадаємо, у Києві уламки російських дронів виявили щонайменше у двох районах.

У Запоріжжі кількість постраждалих від російської атаки зросла до 22.

Російський удар по Павлограду забрав життя людини, кількість поранених зросла до десяти.

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