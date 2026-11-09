Російські війська обстріляли об'єкт Газмереж на Черкащині

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У ніч на 9 листопада російські війська завдали удару по будівлях черкаської філії «Газорозподільних мереж України», спричинивши пожежу.

За даними голови правління компанії Людмили Кіндер, унаслідок атаки пошкоджено приміщення, дах, вікна та службовий транспорт, однак серед працівників постраждалих немає.

Пожежу ліквідовано, а на місці події фахівці ДСНС, поліція, СБУ та вибухотехніки проводять обстеження території та фіксацію наслідків обстрілу для визначення обсягу відновлювальних робіт.

Джерело: голова правління «Газмереж» Людмила Кіндер у Facebook.

Увечері та в ніч на понеділок, 9 листопада, російські війська завдали ударів по території Черкаської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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