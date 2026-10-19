Російські війська понад 20 разів атакували Дніпро та область за вечір

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Від вечора російські війська понад 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіаційними бомбами. За попередніми даними, є постраждала.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив станом на ранок понеділка.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки понівечені приватні будинки й інфраструктура, ще три оселі зруйновані. У стані середньої тяжкості госпіталізували 84-річну жінку.

У Нікопольському районі під ударами російських військ опинилися місто Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджень зазнало підприємство.

У Зайцівській громаді Синельниківського району через ворожу атаку виникла пожежа.

Джерело: Олександр Ганжа

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