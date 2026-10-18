Російські війська понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровщини

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Упродовж неділі, 18 жовтня, російські окупаційні війська понад двадцять разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що під ворожими ударами опинилися Нікопольський, Дніпровський, Криворізький та Синельниківський райони.

Унаслідок обстрілів у Нікопольщині постраждала цивільна жінка, яка отримуватиме амбулаторне лікування. Також у регіоні зазнали руйнувань об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема заклад культури, аптека, приватне житло, сільськогосподарська техніка та приміщення фермерського господарства.

Джерело: Дніпропетровська ОВА.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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