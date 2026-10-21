Російські війська просунулись на Гуляйпільському напрямку, — DeepState

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Російські війська просунулися поблизу населеного пункту Криничне в Пологівському районі Запорізької області.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Криничного (Пологівський р-н, Запорізька обл.)», — йдеться в повідомленні DeepState.

Таким чином, за даними моніторингового проєкту, противник має просування на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, оновивши карту бойових дій.

За минулу добу на фронті в Україні зафіксували 269 бойових зіткнень. Найінтенсивніші штурмові дії серед зазначених напрямків російські війська вели на Костянтинівському напрямку, де відбулося 37 атак.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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