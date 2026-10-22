Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів на Донеччині, — DeepState

Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За даними аналітиків, ворог просунувся в Рай-Олександрівці Краматорського району та поблизу Вільного Покровського району Донецької області.

«Ворог просунувся у Рай-Олександрівці (Краматорський район, Донецька область) та поблизу Вільного (Покровський район, Донецька область)», — йдеться в повідомленні DeepState.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили ще 1 280 російських окупантів. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 22 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, дрони атакували російські регіони, вибухи лунали в кількох областях.

Тим часом на фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу.

Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника.

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