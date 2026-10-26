Російські війська просунулися поблизу Світлого на Донеччині — DeepState

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26 жовтня російські війська просунулися поблизу населеного пункту Світле на Донеччині. Про зміни на фронті повідомили аналітики DeepState, оновивши карту бойових дій.

"Ворог просунувся поблизу Світлого (Покровський район, Донецька область)", - сказано в повідомленні.

Оновлена мапа

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів на Запоріжжі, — DeepState.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

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