Російські війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини, є поранений

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Впродовж дня російські окупаційні війська 25 жовтня завдали ударів по громадах Нікопольського, Дніпровського та Синельниківського районів Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок атаки FPV-дрона у Миколаївській громаді Синельниківського району дістав поранення чоловік. У Нікопольському районі через артилерійські та дронові обстріли пошкоджено п'ять будинків, підприємство, пасажирський автобус, комбайн та лінії електропередачі. У Дніпрі та Дніпровському районі через удари безпілотників виникли пожежі, зазнала пошкоджень інфраструктура й приватний сектор.

Джерело: Лукашук у Фейсбуці.

Російські військові вдень 25 жовтня завдали удару за допомогою безпілотника по маршрутному таксі в Центральному районі Херсона, у салоні якого перебували пасажири. Унаслідок ворожої атаки до лікарні доправили шістьох осіб із мінно-вибуховими травмами.

У Новобаварському районі Харкова 25 жовтня зафіксовано влучання російського дрона, унаслідок чого травмувався підліток.

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