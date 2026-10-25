Російські війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини, є поранений
Впродовж дня російські окупаційні війська 25 жовтня завдали ударів по громадах Нікопольського, Дніпровського та Синельниківського районів Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Унаслідок атаки FPV-дрона у Миколаївській громаді Синельниківського району дістав поранення чоловік. У Нікопольському районі через артилерійські та дронові обстріли пошкоджено п'ять будинків, підприємство, пасажирський автобус, комбайн та лінії електропередачі. У Дніпрі та Дніпровському районі через удари безпілотників виникли пожежі, зазнала пошкоджень інфраструктура й приватний сектор.
Джерело: Лукашук у Фейсбуці.
Російські військові вдень 25 жовтня завдали удару за допомогою безпілотника по маршрутному таксі в Центральному районі Херсона, у салоні якого перебували пасажири. Унаслідок ворожої атаки до лікарні доправили шістьох осіб із мінно-вибуховими травмами.
У Новобаварському районі Харкова 25 жовтня зафіксовано влучання російського дрона, унаслідок чого травмувався підліток.