Російські війська вбили жителя Донеччини, ще десятеро цивільних поранені

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Упродовж минулої доби в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинув один цивільний. Ще десятеро людей отримали поранення.

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, росіяни вбили одного жителя у Краматорську.

Ще 10 людей отримали поранення: троє — у Краматорську, четверо — у Слов'янську, по одному — у Донецькому, Дмитро-Дар'ївці, Сергіївці.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4443 загиблих та 10888 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Джерело: Вадим Філашкін

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