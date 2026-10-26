Російські війська вбили жителя Донеччини, ще десятеро цивільних поранені
Упродовж минулої доби в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинув один цивільний. Ще десятеро людей отримали поранення.
Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.
За його словами, росіяни вбили одного жителя у Краматорську.
Ще 10 людей отримали поранення: троє — у Краматорську, четверо — у Слов'янську, по одному — у Донецькому, Дмитро-Дар'ївці, Сергіївці.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4443 загиблих та 10888 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Джерело: Вадим Філашкін
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