Російські війська вдарили по Балаклії на Харківщині, є загиблий

0:00 / 0:00

Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, завдали удару по Балаклії Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення та отримують медичну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджено відділення пошти, одну вантажівку та три легкові автомобілі.

На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На Харківщині за добу через атаки РФ постраждали 14 людей, серед них діти.

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах, які виникли внаслідок вечірніх і нічних атак російських безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Російські війська 12 листопада завдали удару двома ракетами S-8000 (типу «Бандероль») по місту Златопіль у Харківській області. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови.

Читай нас у