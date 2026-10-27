Російські війська вдарили по складу книжкового видавництва КСД

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Російські окупанти завдали удару по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД). Обстріл району, де розташований об'єкт, спричинив руйнування, однак серед працівників підприємства ніхто не постраждав.

Унаслідок ворожої атаки видавництво змушене перенести старт продажів нових книжкових видань, попередньо запланований на 5 листопада, для оцінки завданих збитків та корегування подальших планів.

У своїй заяві представники КСД зазначили: «Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Зі співробітників ніхто не постраждав».

Джерело: Видавництво «Клуб сімейного дозвілля».

Російський обстріл Києва 23 вересня пошкодив телекомунікаційні мережі інтернет-магазину «Книгарня Є». Через це частина сервісів компанії тимчасово не працює.

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