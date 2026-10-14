Російські війська використовують шкільні автобуси та швидкі для перевезення військових

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Російські військові використовують цивільний транспорт, зокрема шкільні автобуси та автомобілі швидкої допомоги, для перевезення особового складу. Про це заявив військовий оглядач Дмитро Снєгирьов, наголосивши на можливих порушеннях норм міжнародного гуманітарного права.

Російські військові використовують цивільний транспорт для переміщення особового складу та маскування пунктів управління безпілотниками.

За інформацією аналітичного відділу ГІ «Права справа», бійців підрозділу «Ахмат», пов’язаних із Рамзаном Кадировим, перевозять автомобілями швидкої допомоги, а для роботи операторів БпЛА переобладнують автобуси, зокрема шкільні.

Аналітичний відділ ГІ «Права справа» отримав відео- та фотоматеріали, на яких зафіксовано перевезення бійців підрозділів «Ахмат» санітарним транспортом.

Використання окупантами автомобілів швидкої допомоги для перевезення особового складу може бути грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та за певних обставин кваліфікуватися як воєнний злочин.

Згідно з Женевськими конвенціями, медичний транспорт призначений виключно для гуманітарних цілей, зокрема евакуації поранених і хворих, а також перевезення медичного персоналу та обладнання.

Водночас використання захисного статусу медичного транспорту або емблем Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця для ведення бойових дій або транспортування здорових військових і зброї прямо заборонене статтею 37 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій.

Такі дії можуть підпадати під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду відповідно до Римського статуту, оскільки підривають систему захисту гуманітарних місій і створюють загрозу для медиків та поранених.

Водночас медичний транспорт користується спеціальним захистом міжнародного гуманітарного права. Якщо його використовують для дій, що завдають шкоди противнику поза межами гуманітарних функцій, він за певних умов може втратити цей захист. Однак це не означає автоматичного набуття статусу законної військової цілі: відповідне рішення залежить від обставин і норм міжнародного гуманітарного права.

Джерело: ФОКУС

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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