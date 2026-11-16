Російські війська вночі атакували об’єкт критичної промисловості на Вінниччині

0:00 / 0:00

У ніч на 16 листопада під удар потрапив об’єкт критичної промислової інфраструктури Вінницької області. Про атаку повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Внаслідок російської атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.

«На щастя, постраждалих немає. Ліквідація наслідків ускладнюється загрозою повторних ударів», – написала Заболотна.

До цього розвідка попередила про підготовку росією нових масованих ударів.

Раніше Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

Російські війська 15 листопада атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики.

Читай нас у