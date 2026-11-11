Російські війська за добу обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини

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Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Берислав, Нововоронцовка, Новорайськ, Хрещенівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Томина Балка, Новодмитрівка, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Білозерка, Приозерне, Садове, Молодіжне, Костирка, Вірівка, Дар'ївка, Федорівка, Микільське, Ульянівка, Інгулець, Чайчине, Зміївка, Іванівка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Тягинка і Херсон.

Пошкоджені шість багатоповерхівок, три приватні будинки, господарська споруда і супермаркет.

Як зазначив Прокудін, вчора зі звільнених громад регіону евакуювали вісьмох людей.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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