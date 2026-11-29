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Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2479 російських військовослужбовців та знищили 1547 БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 листопада 2026 року.

Також за добу ворог втратив чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 598 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2026 року орієнтовно становлять 1 653 465 осіб особового складу, 12 521 танк, 26 047 бойових броньованих машин, 52 943 артилерійські системи, 2313 РСЗВ, 1783 засоби ППО, 456 літаків, 356 гелікоптерів, 3261 наземний робототехнічний комплекс, 625 223 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет, 36 кораблів і катерів, два підводні човни, 181 925 одиниць автомобільної техніки та 4962 одиниці спецтехніки.

Джерело: ранкове зведення Генерального штабу Збройних сил України у Telegram.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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