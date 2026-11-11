Російські війська за добу завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області

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Упродовж доби окупанти 1107 разів атакували 54 населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів Запоріжжя та Запорізького району станом на ранок 11 листопада одна людина загинула, ще 15 дістали поранення.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, війська рф здійснили 16 авіаційних ударів по Кушугуму, Зарічному, Балабиному, Одарівці, Жовтій Кручі, Таврійському, Підгірному, Сторчовому, Богданівці, Омельнику, Зеленому Гаю.

897 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Річне, Тернувате, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Магдалинівку, Різдвянку, Новояковлівку, Запасне, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Веселянку, Павлівське, Матвіївку, Запорожець, Косівцеве, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Плавні, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя, Щербаки, Омельник, Староукраїнку.

194 артилерійські удари прийшлися по Річному, Тернуватому, Магдалинівці, Запасному, Косівцевому, Різдвянці, Новояковлівці, Запорожцю, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Плавнях, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новопавлівці, Червоній Криниці, Омельнику, Чарівному, Новоселівці, Копанях, Долинці, Рівному, Староукраїнці, Новому Запоріжжю.

Надійшло 159 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок, зазначив Федоров.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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