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Протягом тижня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України у п’яти областях — під удар потрапили підстанції у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Загалом за тиждень російська армія застосувала понад 1960 ударних безпілотників, більш як 1600 керованих авіабомб і вісім ракет.

Глава держави зазначив, що у ніч проти 29 листопада російський дрон влучив у багатоповерховий будинок в Одесі, внаслідок чого загинула жінка, а в Запоріжжі після авіаудару керованими авіабомбами по житловому кварталу, де поблизу не було жодного військового об’єкта, загинула жінка та поранено п’ятьох людей, зокрема її 14-річну доньку, яку рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Президент висловив співчуття родинам загиблих, подякував екстреним і ремонтним службам за роботу та наголосив на щоденній роботі над залученням додаткових фінансових і оборонних пакетів, насамперед для зміцнення протиповітряної оборони.

Джерело: повідомлення Президента України Володимира Зеленського в Telegram.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, у Вінниці внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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