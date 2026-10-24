Російські війська завдають ударів по інфраструктурі Дніпра

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Російські війська завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури Дніпра.

"Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі Дніпра", - написав Ганжа.

Він додав, що наслідки атаки уточнюються.

Начальник ОВА наголосив, що загроза для міста зберігається, і закликаав жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Телеграмі.

У Дніпрі помер 33-річний чоловік, поранений під час російської атаки.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок російських обстрілів протягом доби, 23 жовтня, постраждали семеро мирних жителів. Під ворожими атаками опинилися 25 населених пунктів у 16 громадах. Російські війська пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні приміщення, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Херсонській області протягом минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських обстрілів поранення дісталишестеро людей. Російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, пошкодивши житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

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