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Під ворожим вогнем опинилися 50 населених пунктів регіону. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Комишувасі, Любимівці, Петропавлівці, Одарівці, Новорозівці, Сергіївці, Таврійському, Ясній Поляні, Щасливому та Мар’янівці.

435 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Григорівку, Запасне, Різдвянку, Косівцеве, Степногірськ, Плавні, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Новоолександрівці та Омельнику.

100 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Новояковлівці, Магдалинівці, Різдвянці, Косівцевому, Степногірську, Плавням, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Щербакам, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копаням, Долинці, Рівному, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 104 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок, зазначив Федоров.

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