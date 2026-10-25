Російські війська завдали 832 удари по Запорізькій області за добу

Протягом минулої доби російські війська завдали 832 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак поранення дістали четверо людей. Також надійшло 50 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Російські війська продовжують масовано атакувати Запоріжжя та населені пункти області. За минулу добу окупанти застосовували ракети, авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Загалом зафіксували 832 удари по 55 населених пунктах регіону. Унаслідок обстрілів четверо людей дістали поранення.

Росіяни били ракетами та авіацією

За інформацією Івана Федорова, російські війська завдали шістьох ракетних ударів по Запоріжжю. Крім того, окупанти здійснили 18 авіаударів по низці населених пунктів області. Під ударами авіації опинилися Кушугум, Комишуваха, Таврійське, Новорозівка, Одарівка, Листівка, Григорівське, Самійлівка, Вільнянка, Васинівка, Сонячне, Василькове, Новоселівка та Єгорівка.

Російські авіаудари становлять загрозу як для цивільного населення, так і для житлової забудови та місцевої інфраструктури. Інформацію про масштаби руйнувань у кожному з населених пунктів уточнюють після атак.

Дрони атакували десятки населених пунктів

Протягом доби російські війська також застосували 25 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів. Під атаками опинилися Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівка, Тернувате, Річне, Червонодніпровка, Григорівка, Веселянка, Запорожець, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Степне, Лежине та Різдвянка.

Дрони також атакували Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я та Чарівне. Під ударами опинилися й Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

FPV-дрони можуть уражати як військові об’єкти, так і транспорт та інші цілі поблизу лінії бойового зіткнення. Через їхнє використання небезпека зберігається навіть у населених пунктах, які не зазнають ракетних чи авіаційних ударів.

Окупанти обстрілювали область з артилерії

Окрім ракет, авіації та безпілотників, російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню й артилерію. За даними обласної влади, зафіксували два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Долинці. Ще 181 артилерійський удар припав на Малокатеринівку, Тернувате, Річне, Червонодніпровку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку та Лук’янівське.

Також під артилерійським вогнем перебували Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктура

Після російських атак до відповідних служб надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Інформацію про руйнування збирають і уточнюють. За попередніми даними, унаслідок обстрілів поранення дістали четверо людей. Відомостей про їхній стан у повідомленні Івана Федорова немає.

Російські війська щодня обстрілюють населені пункти Запорізької області різними видами озброєння. Місцевим жителям варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися рекомендацій екстрених служб. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удень 24 жовтня російські війська атакували інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок удару є поранені. Після російської атаки в місті також перекрили рух через греблю ДніпроГЕС.

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до трьох людей. Третьою жертвою стала 69-річна жінка. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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