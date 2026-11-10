Російські війська завдали 883 удари по Запорізькій області за добу, є поранені

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Упродовж доби під ворожим вогнем опинилися 48 населених пунктів регіону станом на ранок 10 листопада. Унаслідок російських атак троє людей дістали поранення.

Війська РФ завдали 19 авіаційних ударів по Кушугуму, Одарівці, Жовтій Кручі, Блакитному, Ясній Поляні, Любимівці, Таврійському, Новорозівці, Розумівці, Гуляйпільському, Василівському, Микільському, Преображенці.

664 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Річне, Тернувате, Різдвянку, Новояковлівку, Запасне, Зелене, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ Запоріжжя, Веселянки, Таврійського, Оріхова, Новопавлівки та Новоандріївки.

191 артилерійський удар ворог завдав по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Косівцевому.

Надійшло 159 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автомобілів, додав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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