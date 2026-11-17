0:00 / 0:00

У період із ранку 16 до ранку 17 листопада російські війська атакували 15 населених пунктів у 11 громадах Сумської області. Загалом зафіксовано майже 40 ударів, унаслідок яких травмувалася жінка.

Згідно з повідомленням місцевої влади, у Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмована 60-річна жінка.

Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та завдали ракетного удару.

У Глухівській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобіль.

У Шосткинській громаді пошкоджені нежитлове приміщення, житлові будинки, знищений транспортний засіб.

У Краснопільській громаді були пошкоджені приватні житлові будинки.

У Степанівській громаді зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, приміщення навчального закладу, багатоквартирний житловий будинок.

У Сумській громаді пошкоджений приватний житловий будинок.

У Путивльській громаді зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури, приватне домоволодіння.

У Середино-Будській громаді пошкоджені та зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

В Есманьській громаді пошкоджені та зруйновані приватні житлові будинки.

У Березівській громаді був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

Тим часом частина Чернівців залишилася без світла після російської атаки, тролейбуси не курсують.

Російські війська протягом доби 16 листопада атакували 55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

Читай нас у