Російські війська завдали удару по інфраструктурі Запоріжжя, є поранені

0:00 / 0:00

Удень 24 жовтня російські війська атакували інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок удару є поранені. Після російської атаки в місті також перекрили рух через греблю ДніпроГЕС.

"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, поранено двох людей. Пошкоджено автівки", - йдеться в повідомленні.

Рух через ДніпроГЕС повністю перекритий

Також Семікін повідомив, що зараз повністю перекритий рух через греблю ДніпроГЕС.



"Об’їхати можна через Арковий міст, острів Хортиця, Вантовий міст та міст Преображенського. Про відновлення руху повідомимо окремо", - додав начальник ОВА.

Про це повідомив начальник ОВА Михайло Семікін.



Ворог протягом доби 934 рази атакував Запорізьку область: семеро поранених.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися поблизу Малих Щербаків і Щербаків у Запорізькій області.

Добропілля Запорізької області перебуває під контролем України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами не відповідає дійсності, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль поблизу Комишувахи в Запорізькому районі. Унаслідок удару загинули 73-річний чоловік і 71-річна жінка.

Читай нас у