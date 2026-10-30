Російські війська знову атакували Дніпро

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Вдень 30 жовтня російські окупаційні війська знову завдали удару по Дніпру.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Попередньо, люди не постраждали», - написав він.

До цього повідомлялось, що в місті пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про атаку реактивних дронів та ракет «Бандероль».

Про це у Телеграмі написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

14 загиблих і 18 поранених — Росія масовано атакувала Дніпропетровщину.

Російські військові атакували безпілотником, 29 жовтня, гуртожиток одного з професійно-технічних училищ у Дніпрі. Після удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав — люди перебували в укритті.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

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