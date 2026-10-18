Російські війська знову обстріляли критичну інфраструктуру на Вінниччині

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Очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна повідомила, що російські окупаційні війська 18 жовтня знову завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в регіоні. У зв'язку з загрозою перевантаження енергосистеми посадовиця закликала жителів області мінімізувати споживання електроенергії та не вмикати потужні прилади одночасно.

За словами керівниці ОВА, цей тиждень виявився найважчим для Вінниччини від початку повномасштабного вторгнення. Упродовж останніх днів у повітряному просторі області зафіксували 218 ворожих цілей, більшість із яких становили реактивні безпілотники.

Унаслідок масованого повітряного терору пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, інфраструктура «Укрзалізниці», промисловий сектор та житловий фонд. Загалом за час останніх атак травмувалися семеро людей, четверо з яких залишаються у лікарнях.

Джерело: Укрінформ.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу. Також у Мурованому уламки російського дрона пошкодили два житлові будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а пожежу на складі вже ліквідували.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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