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Російські Z-канали припускають, що атака на Керченський міст 16-17 листопада могла координуватися силами НАТО, посилаючись на перебування розвідувального літака RC-135U над Чорним морем напередодні ударів. Водночас український президент Володимир Зеленський повідомив, що для ураження переправи застосували безпілотники «Паляниця», «Рута», ракети «Нептун» і FP-5 «Фламінго».

Як пише російський Telegram-канал «Два майори», удари по мосту завдавалися з інтервалом у 4–5 хвилин. Автори каналу припускають, що операцію могли координувати сили НАТО. Як аргумент вони наводять перебування розвідувального літака RC-135U над Чорним морем напередодні першого влучання. За твердженням каналу, управління цим літаком здійснюється через Об'єднане командування ВПС НАТО (AIRCOM) у Рамштайні.

Володимир Зеленський заявив, що в операції використали українські безпілотники «Паляниця», «Рута», а також ракети «Нептун» і FP-5 «Фламінго». За словами президента, «Паляниці» уразили автомобільну частину мосту, а «Нептуни», «Рута» та «Фламінго» — залізничну.

Російський військовий Telegram-канал «Рыбарь» назвав пошкодження переправи найсерйознішими від початку повномасштабної війни. За його твердженням, по об'єкту влучили понад десять крилатих ракет «Фламінго», а також значна кількість безпілотників. Автори каналу вважають, що російську ППО вдалося перевантажити чисельністю засобів ураження.

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Військовий аналітик BBC Ілля Абішев також звернув увагу на серйозність пошкоджень. Він пояснив, що аркова конструкція мосту не є декоративним елементом, а бере участь у розподілі навантаження та забезпечує стійкість прогонової будови.

За оцінкою Абішева, пошкодження арки позбавляє Крим прямого автомобільного та залізничного сполучення з територією Росії. Альтернативами залишаються сухопутний маршрут через окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, поромна переправа і морське постачання. Водночас аналітик наголошує, що ці шляхи мають обмежені можливості та залишаються вразливими до ударів.

президент Володимир Зеленський повідомив 17 листопада, що удару по Кримському мосту завдали на сьомому етапі операції , підготовка до якої тривала кілька тижнів. Нагадаємо. що



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

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