Російський авіаудар по Дніпропетровщині забрав життя двох людей
У результаті російського удару керованою авіабомбою по Васильківській громаді Дніпропетровської області загинули двоє цивільних чоловіків віком 62 роки.
Окрім людських жертв, ворожа атака спричинила руйнування кількох житлових будинків у населеному пункті.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Увечері 8 жовтня російський безпілотник упав на територію школи «Умка» у селі Святопетрівське Київської області.
Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.
У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».
У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.