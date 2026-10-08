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Російський авіаудар по Дніпропетровщині забрав життя двох людей

UA NEWS 08 Жовтня 2026 18:54
Російський авіаудар по Дніпропетровщині забрав життя двох людей

У результаті російського удару керованою авіабомбою по Васильківській громаді Дніпропетровської області загинули двоє цивільних чоловіків віком 62 роки. 

Окрім людських жертв, ворожа атака спричинила руйнування кількох житлових будинків у населеному пункті.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Увечері 8 жовтня російський безпілотник упав на територію школи «Умка» у селі Святопетрівське Київської області

Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

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