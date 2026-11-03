Російський авіаудар по Комишувасі забрав життя чотирьох запорізьких поліцейських

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Четверо правоохоронців загинули 2 листопада внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області. Під час атаки вони допомагали місцевим жителям дістатися укриття в підземній школі.

Про це повідомили у відділі комунікацій Національної поліції.

За інформацією правоохоронців, поліцейські супроводжували людей до укриття, коли російські війська завдали повторного удару. Внаслідок атаки люди опинилися заблокованими під завалами. Серед загиблих — четверо працівників поліції та двоє рятувальників. Також жертвами удару стали кілька десятків людей, зокрема працівники ЦНАПу та представники місцевої громади.

Загиблих поліцейських звали Михайло Буженко, Микола Баланда, Михайло Романов і Дмитро Бєсєдін.

Буженко працював старшим дільничним офіцером сектору превенції відділу поліції № 1 Запорізького районного управління. Він присвятив службі в правоохоронних органах 21 рік.

Баланда обіймав посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2. Його службовий стаж становив 23 роки.

Романов і Бєсєдін були поліцейськими офіцерами громади цього ж підрозділу. Понад десять років вони забезпечували правопорядок у населених пунктах регіону.

Троє із загиблих правоохоронців через окупацію частини Запорізької області були змушені залишити власні домівки. Попри це, вони продовжили службу та працювали з жителями інших прифронтових громад.

У Нацполіції висловили співчуття рідним, друзям і колегам загиблих.

Нагадаємо, кількість жертв унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі зросла до 29.

Раніше повідомлялося, що у Комишувасі на Запоріжжі вже 26 загиблих від російського авіаудару.

У Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару, завданого в понеділок, 2 листопада.

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