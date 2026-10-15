Російський авіаудар по Слов’янську забрав життя двох людей

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло загиблої жінки та фрагменти людського тіла. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено.

Що відомо

Унаслідок атаки пошкоджені приватний та 3-поверховий житлові будинки, під завалами яких опинилися люди.

Під час розбору зруйнованих конструкцій одноповерхового будинку рятувальники виявили фрагменти людського тіла, які передали співробітникам поліції для подальшої ідентифікації.

Також у пошкодженій 3-поверхівці рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1973 р.н.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершені. Загалом надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 41,5 тонни будівельних конструкцій.

Наслідки авіаудару

Про це повідомили в ДСНС України.

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