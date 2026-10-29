Російський безпілотник атакував гуртожиток професійного училища в Дніпрі

Російські військові атакували безпілотником, 29 жовтня, гуртожиток одного з професійно-технічних училищ у Дніпрі. Після удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав — люди перебували в укритті.

Російська армія продовжує атакувати Дніпро. Цього разу, 29 жовтня, під удар потрапив гуртожиток одного з професійно-технічних училищ міста. Внаслідок влучання виникла пожежа. «Росіяни не припиняють атак на Дніпро. Ударили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ. Зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі», — написав він.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На момент удару люди перебували в укритті, що допомогло уникнути жертв. Удар спричинив пожежу в житловій будівлі, де мешкають люди. Інформації про остаточні масштаби пошкоджень наразі немає. Також поки не повідомляли про інші наслідки атаки.

Інформацію про постраждалих і руйнування можуть уточнити після обстеження місця удару та ліквідації пожежі. Про атаку повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.





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