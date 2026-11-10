Російський бізнес терміново шукає закордонні датацентри після ударів українських дронів

0:00 / 0:00

Російські компанії почали активно шукати резервні потужності в закордонних центрах обробки даних унаслідок успішних атак безпілотників по цифровій інфраструктурі РФ у жовтні. Основними напрямками для дублювання та перенесення даних стали Казахстан і Білорусь.

Головною причиною масового запиту бізнесу на закордонний хостинг став високий ризик повторних атак і тривалих збоїв у роботі російських серверів. У жовтні під ударами опинилися датацентри «Яндексу», VK, Сбербанку та Федеральної податкової служби РФ у шести областях: Владимирській, Калузькій, Ленінградській, Нижньогородській, Рязанській та Саратовській.

Ситуацію ускладнює дефіцит внутрішніх обчислювальних ресурсів — хмарні потужності в РФ завантажені майже на 90%, а в Москві залишається лише близько 50 МВт вільних об'ємів, чого недостатньо для перерозподілу навантаження.

Джерело: Видання «Коммерсантъ».

Росія вирішила розміщувати центри обробки даних під землею на тлі українських атак. Такий підхід має захистити цифрову інфраструктуру від ударів, однак подробиці щодо масштабів і термінів реалізації цього задуму не уточнюються.

Нагадаємо, у Росії був атакований ключовий дата-центр податкової служби.

До цього в окупованому Донецьку атакували датацентр, пошкоджено телекомунікаційну інфраструктуру.

Читай нас у