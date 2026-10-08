Російський депутат закликав власників датацентрів створювати власну ППО

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Власники російських датацентрів мають самостійно подбати про захист своїх об'єктів від атак безпілотників. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми рф з оборони Олексій Журавльов, коментуючи атаку на датацентр «Яндекса» у Рязанській області.

За словами депутата, російський бізнес уже має можливість створювати власні системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів. Журавльов також зазначив, що компаніям дозволено озброювати такі структури.

Водночас він заявив, що на датацентрах нібито досі немає достатніх засобів захисту від безпілотників. «Не видно ні антидронових сіток, ні спостережних загонів, немає взагалі жодних засобів захисту», — сказав Журавльов.

Депутат стверджує, що російський бізнес мав заздалегідь передбачити можливі удари по таких об'єктах, оскільки місця розташування датацентрів не є секретними. Водночас він визнав, що рівень їхнього захисту відрізняється від військових об'єктів.

Журавльов також закликав власників великих компаній вкладати власні кошти в безпеку критичної інфраструктури. Серед запропонованих ним заходів — встановлення антидронових сіток, організація спостережних патрулів та створення власних систем ППО.

Заява пролунала після інциденту на датацентрі «Яндекса» у Сасові Рязанської області. 8 жовтня на об'єкті сталася пожежа, яка зачепила частину інфраструктури. Компанія повідомила про призупинення роботи майданчика та можливі перебої в роботі окремих сервісів. Російські ЗМІ пов'язали пожежу з атакою безпілотника.

Про це пишуть росЗМІ.

У Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

Після цього у російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

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