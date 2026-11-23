Російський дрон атакував автомобіль із хлібом та продуктами на Сумщині
У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління ДСНС України в Сумській області.
«У Краснопільській громаді ворог FPV-дроном на оптоволокні прицільно атакував автомобіль, який доставляв продукти харчування та хліб до місцевого магазину. Удар стався саме під час розвантаження товару. Внаслідок атаки автомобіль загорівся», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через близьке розташування до магазину існувала загроза поширення вогню на будівлю. Рятувальники не допустили перекидання полум’я на магазин та ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією, обійшлося без травмованих, додали рятувальники.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Сумській області
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