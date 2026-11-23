0:00 / 0:00

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління ДСНС України в Сумській області.

«У Краснопільській громаді ворог FPV-дроном на оптоволокні прицільно атакував автомобіль, який доставляв продукти харчування та хліб до місцевого магазину. Удар стався саме під час розвантаження товару. Внаслідок атаки автомобіль загорівся», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через близьке розташування до магазину існувала загроза поширення вогню на будівлю. Рятувальники не допустили перекидання полум’я на магазин та ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, обійшлося без травмованих, додали рятувальники.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Сумській області

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

Також Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина.

Читай нас у