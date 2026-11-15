Російський дрон атакував Білозерку, поранені двоє людей

Вранці 15 листопада російські війська вдарили безпілотником по Білозерці на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів — 70-річна жінка та 66-річний чоловік. Обоє дістали вибухові травми й численні уламкові поранення.

За даними ОВА, під час удару поранення дістали двоє людей похилого віку. У 70-річної жінки та 66-річного чоловіка — вибухові травми, а також численні уламкові поранення обличчя, тулуба й кінцівок. «Унаслідок удару постраждали 70-річна жінка та 66-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та множинні уламкові поранення обличчя, тулуба й кінцівок», — повідомили в Херсонській ОВА.

Після атаки потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Російські війська продовжують атакувати населені пункти Херсонщини, зокрема й цивільних мешканців. Про атаку повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

Протягом минулої доби російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області. Під ударами були житлові квартали, пошкоджені два приватні будинки та автомобіль. Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

12 листопада російські війська від самого ранку інтенсивно обстрілюють Херсон зі ствольної та реактивної артилерії, а також атакують місто безпілотниками. Через високу інтенсивність ворожих ударів жителів закликають утриматися від виходу на вулицю.

Читай нас у