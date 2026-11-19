У Салтівському районі Харкова внаслідок російської атаки постраждали п’ятеро людей. Російський безпілотник вдарив по району, інформацію про постраждалих підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар припав на Салтівський район міста. Унаслідок атаки п’ятеро людей зазнали ушкоджень. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Інших подробиць щодо їхнього стану, характеру травм та обставин удару очільник ОВА у своєму повідомленні не навів.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Про це Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі 19 листопада.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Упродовж минулої доби 18 листопада російські війська завдавали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали 23 людини.

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