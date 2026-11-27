27 листопада 2026 року російський безпілотник атакував Кременчук на Полтавщині. У центральній частині міста пошкоджені будівлі двох закладів освіти. Внаслідок удару травмувалися двоє дітей віком 12 та 13 років.

За його словами, російський безпілотник влучив у центральну частину Кременчука. Унаслідок удару пошкоджені будівлі двох закладів освіти. Які саме це заклади, посадовець не уточнив. Одразу після атаки на місце прибули екстрені служби. Фахівці працюють на місці та з'ясовують усі наслідки удару.

Спочатку інформація про постраждалих уточнювалася. Згодом Дяківнич повідомив, що травми отримали двоє дітей — 12 та 13 років. «За попередньою інформацією, травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надається необхідна медична допомога», — написав начальник ОВА.

Інформацію про стан дітей, характер їхніх травм та масштаби пошкоджень закладів освіти наразі не повідомляли. Обставини й наслідки російської атаки продовжують уточнювати. Про атаку повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Telegram.

Унаслідок російського обстрілу Кременчука Полтавської області 27 листопада травмувалися двоє людей. Поранення дістали 55-річна жінка та 17-річна дівчина.

У четвер, 19 листопада 2026 року, російський безпілотник атакував промислове підприємство у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.



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