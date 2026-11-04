Російський дрон атакував одеський ринок 7-й кілометр, на місці спалахнула пожежа

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4 листопада російські війська завдали удару безпілотником по відомому ринку «7-й кілометр» в Одесі. Після влучання на території торговельного майданчика виникла пожежа, над торговельними рядами здіймається густий чорний дим.

Про атаку повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, російські військові застосували ударний безпілотник типу «Герань».

О 11:17 Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Одеси. Приблизно через 11 хвилин, о 11:28, з'явилися перші повідомлення про влучання на території ринку та пожежу.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється.

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