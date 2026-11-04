+5° Київ +10° Варшава +12° Вашингтон
$ 45.51 € 51.19 zł 11.63
$ 45.51 € 51.19 zł 11.63
+5° Київ +10° Варшава +12° Вашингтон
Головне Війна з рф

Російський дрон атакував одеський ринок 7-й кілометр, на місці спалахнула пожежа

UA NEWS 04 Листопада 2026 12:51
Російський дрон атакував одеський ринок 7-й кілометр, на місці спалахнула пожежа
0:00 / 0:00

4 листопада російські війська завдали удару безпілотником по відомому ринку «7-й кілометр» в Одесі. Після влучання на території торговельного майданчика виникла пожежа, над торговельними рядами здіймається густий чорний дим.

 

Про атаку повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, російські військові застосували ударний безпілотник типу «Герань».

О 11:17 Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Одеси. Приблизно через 11 хвилин, о 11:28, з'явилися перші повідомлення про влучання на території ринку та пожежу.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється.

Раніше Росія пошкодила енергетичний об’єкт в Одесі.

Увечері росіяни атакували торговий центр в Одесі.

У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.

На Рівненщині російський удар пошкодив АЗС, є постраждалий.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток