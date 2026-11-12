Російський дрон атакував пасажирський автобус на Запоріжжі, є поранені

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Російські війська 12 листопада атакували рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі. Унаслідок удару поранення дістали троє жінок, одна з них перебуває у тяжкому стані.

«Поранено трьох жінок, одна з них – у тяжкому стані. У момент удару в автобусі перебували приблизно 12–15 людей», – розповів керівник області.

За його словами, під час атаки в салоні автобуса перебували близько 12–15 пасажирів.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Обставини російського удару уточнюються.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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