Російський дрон атакував підприємство на Харківщині, спалахнула пожежа

У Чугуєві Харківської області російський безпілотник атакував приватне підприємство. Внаслідок удару загорілася будівля гаража. Рятувальники оперативно загасили пожежу, загиблих і постраждалих немає.

За даними рятувальників, російський дрон влучив у територію приватного підприємства в Чугуєві. Після удару загорілася будівля гаража. Вогонь охопив приміщення, тож на місце прибули підрозділи ДСНС. «Російський безпілотник завдав удару по приватному підприємству в Чугуєві на Харківщині. Внаслідок атаки загорілася будівля гаража. Рятувальники ліквідували пожежу», — йдеться в повідомленні служби.

Пожежу вдалося повністю загасити. За інформацією ДСНС, унаслідок російської атаки ніхто не загинув і не постраждав. Наразі відомо про пошкодження будівлі гаража на території підприємства. Інших подробиць щодо наслідків удару рятувальники не повідомляли. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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