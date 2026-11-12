Російський дрон атакував приватний сектор Запоріжжя, поранено жінку

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Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Про це повідомив представник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, російський безпілотник влучив у вікно будинку. Жінка зазнала травм ніг. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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