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Російські війська вдень 24 листопада атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області.

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та приміщення магазину.

По медичну допомогу звернулися дві жінки віком 31 та 39 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Джерело: Павло Мірошниченко

Російський дрон «Молнія» 24 листопада влучив у житловий будинок у селі Смяч Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

У неділю, 22 листопада, російські війська атакували підприємство в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Унаслідок удару на території приватного деревообробного підприємства виникла пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російські війська завдали удару безпілотником по будинку-музею другого Президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Унаслідок атаки в будівлі виникла пожежа.

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