Російський дрон атакував цивільне авто в Запоріжжі, є поранений

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У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника на цивільний автомобіль дістав поранень 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

«Росіяни атакували цивільний автомобіль у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару поранений 54-річний чоловік», — зазначив Семікін.

За його інформацією, постраждалого доправили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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