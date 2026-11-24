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Унаслідок удару БпЛА по вокзалу в місті Коростень Житомирської області загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це 24 листопада повідомила «Укрзалізниця», уточнивши, що смертельні травми спричинили уламки.

«На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію. Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що ніхто з працівників не постраждав.

«Учергове наголошуємо: після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають. Це рятує життя. Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, – означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!», – підкреслила компанія.

Російські війська протягом минулої доби та в нічний час 24 листопада атакували цивільні об'єкти й енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Зокрема, у Коростені під удар потрапило відділення «Нової пошти», де після атаки спалахнула масштабна пожежа.

У жовтні російська армія кілька разів атакувала північ Житомирської області. Під ударами опинилися об’єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі.

3 квітня Коростень на Житомирщині зазнав ракетно-дронової атаки російських військ. Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще семеро людей отримали поранення.

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