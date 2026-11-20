0:00 / 0:00

У ніч проти п’ятниці, 20 листопада, на тлі масованого російського обстрілу України безпілотник РФ порушив повітряний простір Молдови. Дрон перебував над територією країни близько дев’яти хвилин.

За інформацією відомства, Центр повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксував несанкціонований політ безпілотника 20 листопада о 01:19.

Літальний апарат увійшов у повітряний простір країни з боку населеного пункту Садківці Вінницької області України та рухався в напрямку села Аріонешті Дондушенського району Молдови.

Як уточнили в Міністерстві оборони, о 01:28 безпілотник залишив повітряний простір країни.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Молдови.

До цього президентка Молдови Мая Санду заявила, що ввечері російські дрони порушили повітряний простір країни. За її словами, один із безпілотників пролетів над Кишиневом — столицею Молдови — та стривожив місцевих жителів. Про заяву, поширену у вівторок.

Увечері 17 листопада в Молдові повідомили про падіння безпілотника та звуки вибухів одразу в трьох районах — Кишиневі, Оргіївському та Флорештському. На місця виїхали вибухотехніки, які мають перевірити повідомлення та з'ясувати, що саме сталося. Раніше цього дня молдовська влада вже фіксувала порушення повітряного простору дронами й тимчасово закривала небо над країною.

Читай нас у