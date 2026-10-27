Російський дрон пошкодив енергооб’єкт на Буковині, частина Чернівців залишилася без світла

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Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом вплинули на роботу громадського транспорту, світлофорів і систем водопостачання.

Про це повідомляє міський голова Чернівців Роман Клічук.

За словами мера, після атаки в окремих районах обласного центру зникло світло. На той момент міська влада уточнювала масштаби пошкоджень. Аварійні бригади працювали в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Через знеструмлення тимчасово припинили рух тролейбусів. У роботі світлофорів також виникли перебої: частина пристроїв не працювала, інші функціонували завдяки резервним акумуляторам.

Перебої з електроенергією позначилися й на водопостачанні. За інформацією міського водоканалу, воду подавали зі зниженим тиском.

Усі соціальні заклади міста перейшли на резервне живлення від генераторів. Комунальні служби були готові оперативно реагувати на наслідки аварійної ситуації.

Для перевезення пасажирів передбачили додаткову можливість скористатися комунальними автобусами. Вони мали прямувати до депо центральними вулицями та підбирати людей на зупинках уздовж маршруту.

Пізніше Роман Клічук повідомив про покращення ситуації. Станом на 22:20 26 жовтня електропостачання в Чернівцях поступово відновлювалося, а всі об’єкти критичної інфраструктури міста вже були заживлені.

«Вже заживлені всі заклади критичної інфраструктури», – повідомив міський голова у своєму Telegram-каналі.

Водночас у повідомленні не уточнювалося, коли електроенергію повністю повернуть усім споживачам. Окремих даних про відновлення руху тролейбусів на момент останнього оновлення також не було.

Джерело: Роман Клічук

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