Російський дрон пошкодив завод CANPACK під Києвом

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Унаслідок атаки російського дрона 15 листопада пошкоджено виробничий майданчик CANPACK Ukraine у Вишгороді — українського підприємства американської CANPACK Group, яке виготовляє алюмінієві банки для напоїв.

Після влучання на території заводу спалахнула пожежа, пошкоджено виробничі приміщення. Рятувальники ліквідували займання. Усіх працівників вчасно евакуювали до укриття, постраждалих немає.

Наразі компанія оцінює збитки та готується відновити роботу підприємства, щойно це стане можливим і безпечним.

Завод у Вишгороді працює з 2003 року та здатен виробляти понад 1,1 млрд алюмінієвих банок щороку.

Джерело: CANPACK Ukraine

16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру. За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

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