Російський дрон убив 70-річного чоловіка на Запоріжжі, ще одну жінку поранено

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Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

"Російський FPV-дрон атакував Кушугум. Загинув 70-річний місцевий житель".

Згодом Семікін повідомив про російську атаку на Запоріжжя. За попередніми даними, 57-річна жінка дістала вибухову травму. Її госпіталізували.

Внаслідок влучання у торговельний кіоск спалахнула пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна.

Наслідки атаки уточнюють.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль Червоного Хреста.

У Запорізькій області під час реагування на наслідки ворожого обстрілу постраждали двоє співробітників загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Поруч із маркованим автомобілем організації пролунав вибух, коли екіпаж прямував до місця надзвичайної ситуації для допомоги людям.

Увечері 23 серпня в Херсоні через російську атаку безпілотниками загорівся склад Українського Червоного Хреста.

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