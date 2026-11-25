Російський дрон ударив по енергооб’єкту у Полтавському районі, травмовано четверо людей
Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Постраждалим надають необхідну допомогу.
Наразі обставини інциденту уточнюються.
Джерело: заява начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у телеграмі.
У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.
Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру у Вінниці, є знеструмлення.
На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).