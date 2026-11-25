0:00 / 0:00

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Наразі обставини інциденту уточнюються.

Джерело: заява начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у телеграмі.

У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру у Вінниці, є знеструмлення.

На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Читай нас у