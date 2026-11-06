Російський дрон ударив по житловому району Сум — є постраждалі

Увечері 5 листопада російський безпілотник атакував житловий сектор Зарічного району Сум. Унаслідок удару постраждали 24-річний чоловік і 59-річна жінка, які на момент атаки перебували у власній квартирі. Один із потерпілих потрапив до лікарні.

Російські військові спрямували безпілотник по житловому сектору Зарічного району міста. Унаслідок удару травмувалися двоє місцевих жителів — чоловік віком 24 роки та 59-річна жінка. Обидва під час обстрілу перебували вдома, у власній квартирі. По медичну допомогу вони звернулися лише вранці 6 листопада. «Унаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому сектору Зарічного району Сум увечері 5 листопада травмовані двоє людей, які звернулися по допомогу вранці», — написав Кривошеєнко.

Після огляду медики госпіталізували 24-річного чоловіка. За інформацією міської військової адміністрації, його стан задовільний. 59-річна жінка продовжує лікування амбулаторно, тобто без перебування в лікарні. Наразі відомо про двох постраждалих унаслідок цієї атаки. Інших подробиць щодо пошкоджень житлової будівлі міська влада не повідомляла. Про атаку повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

У Путивльській громаді Сумської області російський ударний безпілотник атакував житловий будинок. Унаслідок влучання загинула 69-річна жінка.

Російські війська завдали удару поблизу магазину в одному з населених пунктів Путивльської громади на Сумщині. Унаслідок атаки постраждала людина, яка саме прямувала до магазину. Вона дістала поранення ноги.

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